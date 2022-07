A Reitoria da Universidade de Lisboa (UL) decidiu deduzir acusação no processo disciplinar contra Miguel Lemos, o professor da Faculdade de Direito que propôs a criação de um mecanismo para os estudantes denunciarem situações de assédio moral e sexual.



Na origem do caso está o facto de ter afirmado, em reuniões do Conselho Pedagógico (CP), que havia pressões sobre a presidente da Associação Académica de Lisboa, Catarina Preto, para que o tema fosse abafado.









