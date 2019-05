Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professor recorda momento em que salvou aluno de morrer afogado

Desejo de voltar a ver o aluno levou José ao programa ‘Separados Pela Vida’, da CMTV.

09:45

No verão de 1984, o professor José Pires salvou o aluno João Luís de morrer afogado numa albufeira, em Vila Velha de Ródão. Há cerca de seis meses, em conversa com com um antigo aluno, o professor recordou o salvamento.



Começou, então, uma busca pelo aluno, mas sem sucesso. O desejo de voltar a vê-lo levou José ao programa ‘Separados Pela Vida’, da CMTV.



"Seria um prazer muito grande reencontrá-lo", relata José Pires. Foi o que aconteceu mais de três décadas depois. João Luís, 48 anos, contou que o afogamento aconteceu na sequência de uma brincadeira de amigos.



Agora que reencontrou o seu salvador quer manter o contacto.