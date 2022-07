"Estamos a precisar urgentemente de uma ‘inquisição’ que limpe este lixo humano todo.” Esta é uma das frases escritas por Paulo Lopes, docente de Física na Universidade de Aveiro, numa publicação nas redes sociais, considerando que as campanhas institucionais a propósito do mês do orgulho LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e outros) são uma “bosta” que reflete uma “ideologia de género”, que pretende impor “distorções sociológicas” e está “associada a pessoas profunda e mentalmente perturbadas”.









