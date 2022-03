Professora atira frasco de ácido contra duas pessoas na Faculdade de Farmácia do Porto

Uma professora catedrática da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto terá atirado um frasco com ácido contra um docente e uma técnica superior. O caso remonta a 22 de novembro de 2021 e teve lugar num laboratório da instituição, após desentendimento entre os três.O conteúdo do recipiente lançado por Paula Branquinho de Andrade atingiu a técnica, que sofreu ferimentos ligeiros e chamou a polícia. Ao, a PSP refere que não foram feitas queixas, mas, no relatório da altura, a vítima acusa a docente de "comportamentos desadequados". A professora afirma que a mesma "exagerou nas reações".contactou a faculdade, que explica que, à data, foi aberto um "um processo disciplinar visando a professora". Na semana passada, após novas acusações de assédio laboral, foi decidida a "suspensão preventiva" da docente, até 90 dias. Oquestionou a visada pelas queixas, que não respondeu até ao fecho desta edição.