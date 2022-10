Josefa Maria Marques, de 51 anos, professora do 1º ciclo que sofria de doença oncológica, morreu, no dia 23 de setembro, sem uma resposta do Ministério da Educação (ME). A docente esteve nos últimos anos colocada na área de residência, na Escola Dr. José Casimiro Matias, em Almeida, através do regime de Mobilidade por Doença (MPD), uma vez que necessitava de tratamentos e apoio da família.









