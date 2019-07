Professora com salário penhorado por dívida de três mil euros que não é sua

Uma professora de Bragança tem o salário penhorado devido a um dívida de três mil euros em portagens referentes a um veículo que nunca foi seu. Está a ser vítima de um crime de falsificação de documentos que a Justiça não consegue resolver.O tormento de Fernanda Outeiro começou em fevereiro, quando recebeu as primeiras duas coimas de uma carrinha que nunca lhe pertenceu, e que foi posta em seu nome em agosto de 2018: "A carrinha nunca foi minha, nem sei como está registada em meu nome", explicou aoFez queixas na PSP, onde foi apurado que a assinatura da docente foi falsificada, mas a viatura, uma Ford Transit, continua a circular pelas autoestradas do Grande Porto e Minho. Já foi filmada por câmaras de videovigilância, num assalto, em Guimarães. Presentemente, as coimas já ultrapassam os três mil euros.Fernanda Outeiro já contactou todas as entidades envolvidas e não consegue resolver um caso que está em investigação no Ministério Público de Albergaria-a-Velha. "As Finanças descartam para as concessionárias, e as concessionárias para as Finanças", lamenta-se.A Autoridade Tributária e Aduaneira aconselhou a docente a "proceder ao pagamento voluntário ou, em alternativa, identificar o responsável pela contraordenação". Como Fernanda não tem nomes para apontar nesta falsificação, seria ela a responsável pelo pagamento.Das concessionárias contactadas pelo, a Ascendi responde que "nestes casos, a Ascendi só poderá atuar sobre a dívida mediante apresentação de decisão judicial, dando fundamento ao alegado pelo cliente".