A professora que está a ser julgada por dois crimes de maus-tratos, por ter puxado as orelhas a dois alunos de sete anos durante uma aula, foi condenada numa multa de 114 euros, no âmbito do processo disciplinar instaurado pelo Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, a que pertence a escola básica do 1º ciclo do Pilado.









