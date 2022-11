A professora que puxou as orelhas a dois alunos de sete anos durante uma aula, na Escola Básica do 1º Ciclo do Pilado, foi esta segunda-feira condenada pelo Tribunal da Marinha Grande numa pena de multa de 540 euros e a pagar 300 euros a cada uma das vítimas. A arguida, de 52 anos, foi condenada por dois crimes de ofensas à integridade física simples e não por maus-tratos, como estava na acusação do Ministério Público, por o tribunal entender que a agressão não foi “muito grave” nem ocorreu de forma “continuada no espaço ou no tempo”.









Ver comentários