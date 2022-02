O Tribunal da Relação de Évora confirmou a pena aplicada em primeira instância à professora do 1º ciclo que agrediu nove crianças no Centro Escolar de Areias, no concelho de Ferreira do Zêzere. A arguida, Elisabete Lamas, foi condenada a cinco anos de prisão, com pena suspensa, por nove crimes de maus-tratos cometidos sobre os próprios alunos, que, na altura, no ano letivo de 2017/2018, tinham seis e sete anos.