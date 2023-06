A professora que puxou as orelhas a dois alunos de sete anos durante uma aula, na Escola Básica do Pilado, Marinha Grande, vai voltar a tribunal, por a Relação de Coimbra ter anulado a sentença e ordenado a reabertura da audiência de julgamento.



O puxão de orelhas ocorreu em março de 2021, quando os dois alunos estavam fora do seu lugar e a perturbar a aula.









