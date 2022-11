Mas, este ano, foi informada de que teria de se apresentar na Escola Poeta António Aleixo, em Portimão, para dar aulas, a partir de 31 de outubro. Alexandrina não aceita a decisão e pede ao Ministério da Educação para resolver um problema que se arrasta há 14 anos.



Alexandrina Pinto, 55 anos, professora, cuida da filha, ‘Anocas’, de 16 anos, que tem um tumor cerebral e precisa de assistência. Durante anos, Alexandrina Pinto conseguiu atestados médicos e uma licença especial para dar assistência à filha.Mas, este ano, foi informada de que teria de se apresentar na Escola Poeta António Aleixo, em Portimão, para dar aulas, a partir de 31 de outubro. Alexandrina não aceita a decisão e pede ao Ministério da Educação para resolver um problema que se arrasta há 14 anos.

“Não tenho condições, infelizmente, para regressar à minha atividade profissional. A minha filha precisa de mim”, disse esta segunda-feira ao CM a docente, que se deslocou a uma clínica do Porto, com a filha. “Entre correspondência para Palácio de Belém, gabinete do primeiro-ministro e ministro da Educação, assim se têm passado as minhas noites desde setembro, porque de dia tenho e quero ser mãe e cuidadora”, relata Alexandrina. O CM sabe que a situação está a ser analisada pela tutela.