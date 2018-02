Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professora suspensa por agredir alunos

Caso aconteceu na Escola S. Sebastião da Pedreira, em Lisboa.

Por Bernardo Esteves | 24.02.18

Uma professora da Escola Básica S. Sebastião da Pedreira, em Lisboa, foi suspensa por agredir alunos de uma turma do 3º ano, com idades entre os 8 e os 9 anos. O caso remonta ao ano letivo passado, mas só agora foi denunciado pelo pai de um aluno.



"Exercia violência física e psicológica sobre as crianças. Dava palmadas, ‘calduços’, apertava as orelhas com as unhas, ‘arrastava’ os miúdos para a casa de banho", conta William Naval, que acusa os responsáveis da escola e do Agrupamento Marquesa de Alorna de terem tentado esconder o caso.



"Foi preciso fazermos queixa na PSP para a escola atuar", afirma o pai.



O CM tentou, sem sucesso, contactar a direção do agrupamento. O Ministério da Educação confirma o "processo disciplinar, com instauração de suspensão preventiva" e garante que "a docente encontra-se colocada noutro agrupamento, com dispensa da componente letiva". Ou seja, não está a dar aulas.



Wiliam Naval acusa também a escola de ter ignorado queixas de bullying sobre o filho quando a criança frequentava o 1º ano.



"Na altura apresentei queixa na Inspeção de Educação. Desde então a escola tem exercido represálias", afirma, recusando que o filho volte à escola: "Já não vai há dois dias e não voltará. Já pedi transferência à Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares".