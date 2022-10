Desde 2013 que não se reformavam tantos professores. A partir de um de novembro aposentam-se 200 docentes e cinco educadores de infância, segundo a lista mensal publicada pela Caixa Geral de Aposentações. Desde janeiro, são 2156 os professores e educadores na reforma, o número mais elevado desde 2013 e um dos mais altos de sempre.

Aposentações de Professores







“É mau para o sistema educativo, pois não estamos a nadar no número de professores necessários. Cada mês é mais um revés para as necessidades que temos nas escolas”, lamenta Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Ao Correio da Manhã, o responsável alerta que as escolas têm cada vez maior dificuldade em contratar. “Se o sistema de colocações colmatasse todas as necessidades, não seria preciso recorrer à Contratação de Escola. Mesmo na Contratação de Escola, continuam a faltar professores, o sistema não consegue dar resposta”, frisa Filinto Lima.









Leia também Recorde nas escolas com corrida às reformas Um estudo recente da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, em colaboração com a Direção-Geral de Estatísticas da Educação, estima que o aumento de professores aposentados nos próximos anos obrigará a contratar mais de 34 500 docentes até 2030/31, para garantir que não há falta de profissionais nas escolas públicas.

3398,58



Na lista da CGA relativa a novembro são vários os docentes com pensões superiores a três mil euros. Um professor da escola Dr. Joaquim Ferreira Alves, de Valadares, Vila Nova de Gaia, reforma-se com 3398,58 euros.





Justiça na frente



Os magistrados são quem aufere vencimentos mais elevados no Estado. O procurador-geral-adjunto da PGR, Domingos Sá (que investigou os magistrados que investigaram o caso Freeport), vai receber uma reforma de 7326,46 euros.



Quase 74 mil têm 50 ou mais anos