O ano que está a acabar é o que teve mais professores e educadores de infância aposentados desde 2013 e o próximo deverá ter ainda mais reformados na educação. Em janeiro vão deixar as escolas 289 docentes: 265 professores e 24 educadores de infância.



Será um dos janeiros com mais aposentações na área da Educação nos últimos anos – em 2022, por exemplo, apenas dezembro, com 294, registou um valor superior ao primeiro mês do próximo ano.









