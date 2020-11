Professores acusam ministério de encobrir real dimensão da pandemia

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) alerta que a pandemia nas escolas está a agravar-se e acusa o Ministério da Educação de “encobrir a real dimensão do impacto da Covid-19 nas escolas, mantendo o clima de opacidade”. A Fenprof reitera as “exigências de informação sobre escolas com casos e procedimentos adotados, bem como a negociação das condições de segurança e saúde que têm caráter obrigatório”. Sublinha, ainda, que o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, “não está acima da lei”. “Foi necessária a intervenção do tribunal para, finalmente, o Ministério enviar “uma (não-)resposta” sobre a dimensão da pandemia, considera a Fenprof que regista 849 escolas onde já ocorreram casos positivos.



Afastado fim de aulas presenciais no Superior

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, afasta a possibilidade de encerrar universidades e politécnicos com o objetivo de reduzir os contágios por Covid-19. “Não é a confinar as instituições de Ensino Superior que se resolve”, disse o governante, sublinhando que as instalações para universitários “são hoje certamente das mais seguras”. Também o presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior, Gonçalo Leite Velho, encara com “estranheza” esta possibilidade, comunicada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao dirigente do Partido Ecologista ‘Os Verdes’, José Luís Ferreira.

