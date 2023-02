Fenprof, FNE e mais sete sindicatos de professores garantiram esta sexta-feira que a contestação no ensino vai prosseguir e admitem fazer greves até final do ano letivo. “A luta vai continuar se for essa a vontade dos professores e sobretudo se for essa a falta de vontade politica do Governo”, afirmou Mário Nogueira, em representação das nove estruturas sindicais.As próximas formas de protesto serão anunciadas na manifestação de dia 11: “Vamos ter uma extraordinária manifestação e vamos apresentar extraordinárias formas de luta.”“Com professores a ficarem para trás relativamente ao tempo de serviço e às progressões não há acordo nenhum e é um motivo para a luta continuar”, afirmou. A greve distrital abrangeu esta sexta-feira Viana do Castelo. Centenas de docentes concentraram-se na Praça da República. “Os professores é que vão decidir se querem ou não parar. Pelo que vejo aqui e em outras greves distritais, ninguém quer parar”, disse à Lusa o docente Luís Gomes.