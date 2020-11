Professores ameaçam com greve de 9 a 11 de dezembro

O secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof) garantiu esta sexta-feira que a organização sindical vai avançar com uma greve entre 9 e 11 de dezembro, caso o Ministério da Educação continue a recusar reunir-se com os docentes. A entrega do pré-aviso de greve tem de ser feita até 27 de novembro, pelo que os professores concedem uma semana ao Governo para aceitar reunir-se com a Fenprof, algo que já não acontece há 10 meses."É possível evitar esta greve. Com uma semana pela frente para fazer aquilo que já devia ter sido feito há tempo, que é quebrar o gelo, marcar uma reunião que sirva não apenas para nos encontrarmos, mas para podermos identificar quais as matérias a que vamos dar prioridade em relação à resposta aos problemas que se estão a viver e a questões que têm que ver com a segurança e a saúde das pessoas", afirmou Mário Nogueira.A estrutura sindical está a realizar uma consulta aos professores, pela internet e nas escolas, para perceber que ações de luta defendem. Nogueira revelou que responderam cinco mil professores com 88,8% a defender que se deve avançar na luta devido a problemas relacionados com a situação socioprofissional, de carreira e das condições de segurança e sanitárias nas escolas. A maioria das respostas obtidas até agora é favorável à realização de uma greve, garantiu o dirigente, mas só no dia 25 termina a consulta.Apesar disso, Mário Nogueira deixou claro que a decisão de avançar está tomada. A confirmar-se, a paralisação vai decorrer por regiões (Norte, Centro, Grande Lisboa e Sul), embora o pré-aviso esteja redigido por forma a que qualquer professor possa realizar greve nos três dias. Nogueira defendeu que a proposta de Orçamento do Estado é uma oportunidade para renovar o corpo docente e reverter a desvalorização da carreira.O Agrupamento de Escolas Bairro Padre Cruz, em Lisboa, encerrou esta sexta-feira os seus três estabelecimentos devido a uma greve dos trabalhadores não docentes, que reivindicam reforço de funcionários.Jorge Ascensção, da Confederação Nacional de Associações de Pais, não consegue compreender a ideia de antecipar as férias de Natal. "As escolas não são o problema e assim dá-se o sinal errado", afirmou.A Confap avisa que se as férias forem antecipadas muitas famílias não terão onde deixar os filhos porque estão a trabalhar. Os pais lamentam ainda o facto de não terem sido consultados pelo Governo.A Fenprof acusou o Governo de desvalorizar as possibilidades de contágio em ambiente escolar. "As escolas sempre seriam um local de contágio, mas o risco podia ser menor", disse Nogueira.Caso as escolas tenham de fechar e se avance novamente para o ensino à distância, os responsáveis por esse encerramento serão "o Ministério da Educação, o ministro e o Governo", acusa Fenprof.A Fenprof diz que o bloqueio negocial tem impacto na situação epidemiológica e acusa o Ministério da Educação de querer "ocultar a realidade das escolas", não realizando rastreios.O primeiro período escolar termina, este ano letivo, no dia 18 de dezembro. Nos últimos dias, tem sido noticiada a hipótese de as férias serem antecipadas devido à gravidade da situação pandémica.