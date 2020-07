Professores ameaçam Ministério da Educação com processo

Situações de doença, de contágio e que possam por em causa a própria vida dos professores, que são aqueles que representamos, a Fenprof acusará como responsável moral e eventualmente material, o Ministério da Educação, com a cumplicidade da Direção-Geral da Saúde".Mário Nogueira, secretário-geral da Federação Nacional dos Professores, não podia ser mais claro: o início do ano letivo em setembro não vai ser pacífico nas escolas. O dirigente sindical acusa, num vídeo publicado no site da maior federação sindical da educação, a "completa falta de medidas" adequadas" a um eventual agravamento da pandemia de Covid-19.Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas, também antevê problemas acrescidos nas escolas, nomeadamente devido à falta de orientações "claras e assertivas" da parte da Direção-Geral da Saúde. "Não percebemos porque é que fora da escola há regras de distanciamento social de dois metros e na escola o distanciamento é de um metro. Causa estranheza", reconhece, em declarações aoO responsável diz que as escolas terão de limitar acessos a espaços comuns, como a biblioteca, o bar ou a cantina. Mas o principal problema está em saber como é que serão ministradas as aulas. "O Governo está muito focado em abrir as escolas em setembro com regime presencial, mas devia estar previsto também o regime misto, pois poderá ser possível o regime presencial nalguns locais do País e não noutros", alerta. Já para desdobrar turmas, diz, seria necessário "ter o dobro dos professores e o dobro das salas", o que é uma missão difícil.O próximo ano letivo começa entre 14 e 17 de setembro e segundo o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a prioridade são as aulas presenciais.Por determinação dos ministérios da Saúde e da Educação, "sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico entre alunos de pelo menos um metro, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas".A Fenprof entrega amanhã no Ministério da Educação 3 mil postais assinados por professores do 1º ciclo e um documento sobre a profissão docente no 1º Ciclo, que inclui, entre outros aspetos, preocupações com o retorno às aulas em setembro.