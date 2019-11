Professores aposentados duplicam este ano

Este ano aposentaram-se 1409 professores do ensino básico e secundário, segundo dados revelados pela Caixa Geral de Aposentações, que incluem todas as saídas até 31 de dezembro. É mais do dobro do número de aposentações do ano passado (669) e o maior número de saídas desde 2013, ano em que se reformaram 4628 professores, segundo as contas do blogue Arlindovsky.Os números revelados pela CGA superam largamente as previsões anunciadas pelo Governo em abril, que apontavam para a saída de 995 docentes. Nessas previsões, o Governo vaticinava que até 2023 sairiam 12 300 professores, número que pode afinal ser superado."Estes dados confirmam a perspetiva de que nos próximos anos haverá uma saída grande de professores que vai provocar um problema gravíssimo nas escolas se não houver medidas para tornar a profissão mais atrativa", disse aoo secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira.O dirigente acredita que a diferença entre as previsões do Governo e os dados anunciados prende-se com o facto de muitos professores terem aproveitado a modalidade que permite a reforma a partir dos 40 anos de serviço."O Governo fez as contas a quem chegava aos 66 anos e 5 meses mas, por exemplo, um professor com 43 anos de serviço pode aposentar-se aos 65 anos e 5 meses porque cada ano de serviço a mais bonifica 4 meses", afirma Nogueira. O sindicalista recorda que a saída massiva em 2013 ocorreu porque "no ano seguinte o fator de sustentabilidade ia disparar e muitos aproveitaram".O professor que em dezembro se aposenta com a maior reforma vai receber uma pensão de 3 332,25 euros. Um outro docente leva 3 072 euros, e uma dezena terá direito a 2 966,79 €.As pensões de professores mais comuns oscilam entre os 2300 e os 2600 euros, mas não faltam também docentes que terão reformas que não vão além dos 1500 euros mensais.Os cálculos avançados pelo Governo em abril apontavam para que as 12 300 aposentações de professores previstas para 2023 custariam um total de 380 milhões de euros.