A contestação de professores iniciada em dezembro do ano passado ganha novo fôlego por estes dias com as celebrações do 25 de Abril. O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP) iniciou esta segunda-feira um acampamento no Rossio e hoje à tarde promete ter forte presença no desfile da Avenida da Liberdade.









