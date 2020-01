Professores avançam com queixa contra o Estado

O Sindicato de Todos os Professores anunciou ter angariado os 8 mil euros necessários para avançar com uma queixa contra o Estado português, numa campanha iniciada em junho.



A queixa vai contestar a existência, no mesmo Estado, de diferentes contagens do tempo de serviço congelado, entre o continente, Açores e Madeira.





Outro ponto da contestação é o facto de o sistema permitir que professores com menos anos de serviço sejam colocados na carreira à frente dos mais antigos.O STOP apelou aos docentes para enviarem, até dia 31, documentos que suportem a ação. O objetivo é chegar ao Tribunal Europeu mas a queixa será feita em instâncias nacionais.