A corrida às aposentações de professores e educadores de infância intensificou-se no início deste ano. Este mês, passam à reforma 434 docentes e educadores da rede pública de escolas do Ministério da Educação. É o número mais elevado num único mês desde 2013. Em fevereiro serão 315, de acordo com os dados da Caixa Geral de Aposentações.









