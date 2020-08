Professores colocados a um mês do início do ano

A pouco mais de um mês do início do novo ano letivo, marcado para os próximos dias 14 e 17 de setembro, cerca de 28 500 professores foram colocados nas escolas portuguesas, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Educação (ME). Em comunicado, a tutela salienta o facto de as listas serem conhecidas "pela primeira vez, ainda na primeira quinzena de agosto".No que toca ao concurso de mobilidade interna (docentes dos quadros que pretendem mudar de escola ou zona) foram distribuídos cerca de 1 650 horários completos e mais de 350 incompletos. Os restantes 15 500 professores do quadro mantiveram-se nas escolas onde estavam no ano letivo anterior - houve outros cerca de 200 docentes que ficaram sem horário atribuído e que, por isso, ficam "colocados prioritariamente nas reservas de recrutamento". Já no que diz respeito ao concurso de contratação inicial foram colocados mais de 11 100 docentes, dos quais perto de 7650 em horários completos. De salientar que destes, cerca de 3700 correspondem a renovações contratuais.Em reação a estes números oficiais, a Federação Nacional da Educação (FNE) lamenta "que em cada ano haja necessidade de repetir um procedimento que envolve um quarto dos professores de que o sistema educativo precisa". João Dias da Silva, secretário-geral da FNE, regista ainda "que temos quase 4 mil professores cujos contratados são renovados, o que significa que são necessidades permanentes do sistema educativo que são sistematicamente colmatadas com soluções precárias" .Por sua vez, a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) defende que, "com estes números, fica exposta a hipocrisia da tutela quando afirma estar a promover a estabilidade do corpo docente das escolas", destacando que, "através do concurso externo, apenas 872 docentes irão ingressar nos quadros a partir do próximo ano". A Fenprof salienta ainda que foram distribuídos 9300 horários completos que, "grosso modo, correspondem a necessidades permanentes das escolas", acabando preenchidos por "docentes com vínculos precários".Para segunda-feira, 17 de agosto, está marcada uma reunião entre a FNE e o Ministério da Educação. Entre vários assuntos, a estrutura sindical vai transmitir as suas preocupações quanto à preparação e lançamento do próximo ano letivo, marcado pela pandemia de Covid-19. "Achamos que a tutela não tem sabido mobilizar os parceiros para este desafio em que deveriam estar todos envolvidos. Tem assumido uma posição de autossuficiência, algo que consideramos que é bastante negativo", afirma ao CM João Dias da Silva, secretário-geral da FNE."Pelo 2º ano consecutivo a tutela divulgou a colocação dos professores atempadamente", o que permite preparar o ano "com tempo", salienta Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.As escolas já receberam do Governo as verbas para comprar as máscaras a distribuir gratuitamente por alunos e funcionários. Segundo o Ministério da Educação, serão gastos 7 milhões de euros em máscaras e outros equipamentos de proteção individual.Nos últimos cinco anos, cerca de nove mil professores foram vinculados aos quadros do Ministério da Educação, segundo divulgou esta sexta-feira a tutela.Contas feitas por Arlindo Ferreira, professor especialista em estatísticas da educação, dão 3687 docentes a renovar contrato. O 1 º Ciclo lidera (382).Os docentes têm dois dias para aceitar a colocação na aplicação eletrónica e 72 horas para se apresentarem nas escolas onde vão lecionar no próximo ano.Caso não consigam estar presencialmente nas escolas (férias, maternidade, doença) podem comunicar à escola até ao 1º dia útil do mês de setembro.