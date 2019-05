Professores combatem “intoxicação” em comício em Lisboa

Perto de duas centenas de professores compareceram esta quarta-feira a mais um comício da indignação, desta feita em Lisboa, para contestar a não recuperação integral do tempo de serviço congelado."Somos mais do que em muitas arruadas dos partidos na campanha", disse Mário Nogueira (Fenprof), estimando que com o corte muitos terão "uma reforma inferior ao salário mínimo".Para João Dias da Silva, da FNE, foi o "inflacionamento dos números pelo Governo" e "a intoxicação informativa" que travou a recuperação."Temos de manter uma campanha informativa, para combater a intoxicação da opinião pública", disse.