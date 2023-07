Os quadros do Ministério da Educação vão receber este ano mais 7983 professores, divulgou, esta terça-feira, o ministro João Costa. As colocações ficam, contudo, abaixo das expectativas iniciais do Governo, uma vez que havia 10 624 lugares de quadro disponíveis. As 2641 vagas que ficaram sem candidatos são justificadas por os professores terem de concorrer a todo o País, uma condição criticada pelos sindicatos e que afastou os profissionais dos concursos.









