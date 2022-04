OMinistério da Educação levantou as penalizações aos professores a contrato que não aceitavam colocações e que ficavam impedidos de concorrer à contratação no mesmo ano escolar e no seguinte. O objetivo da medida é conseguir recrutar mais profissionais, atenuando o problema da falta de docentes.



“As escolas já foram informadas pela Direção-Geral de Administração Escolar que estão levantadas as penalidades previstas nos artigos nº 18 e 44 do Decreto-Lei nº132/2012”, confirmou ao CM David Sousa, vice-presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (Andaep).









