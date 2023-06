A entrada nos quadros do Ministério da Educação é um dos principais objetivos dos professores com contrato a prazo, mas este ano está a acontecer algo inédito, com milhares de docentes a optarem por não vincular.



Na origem desta situação estão as regras do novo concurso de vinculação dinâmica, que obrigam os candidatos a concorrer, em 2024, a todo o território de Portugal continental, correndo o risco de ficarem colocados a centenas de quilómetros da área de residência.









