Lurdes Araújo tem 47 anos e é o rosto do sofrimento de milhares de professores deslocados que tentam sobreviver com despesas a dobrar e longe da família. Sem ajudas por parte do Estado andam literalmente com a casa às costas. Dez mil professores já abandonaram a profissão e a Fenprof garante que o Ensino Público está em risco.