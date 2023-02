A contestação dos professores na rua ficou ontem marcada pela divisão, com a participação de milhares de docentes em duas manifestações. A desunião ficou patente nas afirmações do coordenador do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP), André Pestana, que lamentou a ausência da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) na Marcha pela Escola Pública.









