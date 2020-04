Professores e funcionários de agrupamento de escolas de Coimbra deixam mensagem de esperança aos alunos

Os professores e os funcionários do Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro, em Coimbra, gravaram um vídeo conjunto com várias mensagens de esperança endereçadas a todos os alunos que estão em casa devido à pandemia de coronavírus."Vai ficar tudo bem", é uma das mensagens passadas ao longo do vídeo onde cada professor e funcionário segura um papel com uma frase ou desenho para os alunos.Ao, um dos pais relatou a emoção dos filhos ao ver as imagens dos docentes e funcionários.Veja as imagens