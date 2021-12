Professores e funcionários de escolas testados à Covid-19 no regresso às aulas em janeiro

Serão testados à Covid-19 todos os trabalhadores docentes e não docentes no regresso do 2.º período letivo.A testagem irá ocorrer sem prejuízo da realização futura de testes por motivo de investigação de casos, contactos e/ou surtos na comunidade escolar."Tal como em todos os outros períodos em que decorreu testagem nos estabelecimentos de educação e ensino, e atendendo à capacidade instalada, a realização destes testes rápidos de antigénio ocorrerá de forma faseada, prevendo-se que o procedimento esteja concluído durante as duas primeiras semanas de retoma da atividade presencial", pode ler-se no comunicado.