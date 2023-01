u O Ministério da Educação (ME) confirmou ao CM que na próxima semana se vão realizar novas reuniões negociais com os sindicatos de professores. A confirmação chega um dia depois de o ministro João Costa ter afirmado, no debate parlamentar, que para a semana haverá "muito trabalho negocial". A Fenprof ainda não tinha sido esta quinta-feira convocada.









