Professores recebem dose de reforço da vacina Covid em quatro dias

A pouca adesão dos pais à vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos vai permitir que professores e funcionários não docentes sejam vacinados com a dose de reforço entre amanhã e domingo.Inicialmente, estes quatro dias estavam destinados apenas para as crianças dos 7 aos 9 anos, mas como a vacinação dos mais novos tem sido inferior ao previsto pela Direção-Geral da Saúde, vai ser possível ‘encaixar’ a vacinação dos professores e não docentes à tarde (em modalidade ‘casa aberta’), ficando as manhãs livres para a vacinação das crianças.