Professores em ações de rua durante campanha eleitoral

Os professores querem que as suas reivindicações estejam em destaque na campanha eleitoral e por isso anunciaram este sábado ações de rua durante os 10 dias úteis que vão lançar as legislativas de 10 de março. A Fenprof tem previstas concentrações diárias às 10h00 e às 15h00 em dois distritos por dia, de norte para sul, entre 26 de fevereiro e 8 de março.









Reunidos nos últimos três dias, os dirigentes da Fenprof aprovaram uma posição sobre as eleições, considerando “desejável” que não haja uma maioria absoluta e vendo como “muito negativo” um eventual crescimento da extrema-direita.

Foi aprovado um caderno reivindicativo que prevê um “protocolo negocial” a ser firmado com “a próxima equipa do Ministério da Educação”, válido para toda a legislatura. Além da recuperação do tempo de serviço, a Fenprof quer recompor a carreira, atualizar os salários, eliminar a precariedade, regularizar os horários, criar regimes específicos de aposentação e de mobilidade por doença e assegurar o respeito pelos direitos sindicais. Pretende ainda reverter a municipalização das escolas e “democratizar” a gestão, acabando com os mega-agrupamentos, bem como reforçar a autoridade dos docentes, “criando condições para combater a indisciplina, evitar a violência e elevar o prestígio social” dos professores. A Fenprof alerta ainda para o subfinanciamento crónico da Educação, considerando que a escola pública pode ficar em causa dentro de 10 anos.