A plataforma de nove sindicatos de professores inicia no dia 27 uma série de paralisações e protestos que culminam em junho, no final do ano letivo, com uma greve às avaliações dos alunos, e uma greve nacional. O calendário de contestação anunciado esta segunda-feira só será travado se houver acordo com o Governo para a devolução do tempo de serviço congelado.









