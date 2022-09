Vários professores estão a organizar através de redes sociais e blogues vigílias noturnas contra a situação do ensino em Portugal. As ações decorrem na próxima semana, nos dias definidos para o arranque do ano letivo (13 a 16 de setembro).



Para já, estão confirmadas vigílias em Viana do Castelo, dia 13, às 21h30, na Praça da República, e em Aveiro, dia 14, às 21h00, no Largo Jaime Magalhães.