Professores entram nos quadros aos 46 anos de idade

A média de idade dos 2383 professores que vão vincular no próximo ano letivo situa-se nos 46 anos, apontou esta segunda-feira a Fenprof (Federação Nacional dos Professores), acrescentando que a média de tempo de serviço prestado por estes docentes supera os 16 anos. O caso mais insólito é o de um professor que, quando ficar efetivo, já terá completado os 68 anos, mas 16 docentes terão, pelo menos, 65 anos quando chegarem aos quadros.



A partir das listas provisórias dos concursos de professores que estão a decorrer, a Fenprof faz notar que o “rejuvenescimento da classe fica, de novo, adiado”, já que dos professores que vão vincular em 2021/22 só dois têm menos de 30 anos. Mais de 38 mil professores concorreram aos concursos interno (para mudar de escola) e externo (para aceder aos quadros), mas só 2383 deverão vincular em setembro. Há 4991 com mais de 15 anos de serviço e 1931 que já ultrapassaram os 20, à espera de ingressar nos quadros. Esta quarta-feira, a Fenprof vai protestar na reunião digital marcada pelo Ministério da Educação e promete sair à rua no dia 25.



