Os professores retomam no dia 25 a greve às horas extraordinárias, que será mantida até final do ano se não houver resposta por parte do Ministério da Educação. O anúncio foi feito ontem pela Fenprof, Federação Nacional dos Professores, no protesto que juntou centenas de docentes em Lisboa. Em cima da mesa está um novo regresso à rua e recurso à greve.









Entre as principais reivindicações, a estrutura sindical sublinha a recomposição da carreira, um novo regime de concursos e de aposentação e o fim da precariedade. Garantida, para já, é a entrega de uma petição na Assembleia da República.

Sem negociações, as ações de luta são dadas como certas a partir do início de novembro, caso o Orçamento do Estado não inclua medidas que reconheçam as reivindicações dos docentes.









Leia também Quase uma centena de professores protestam por concursos justos em Lisboa “O Governo rejeita medidas que iriam conferir atratividade à profissão e leva a que os mais velhos anseiem pela aposentação e muitos dos mais jovens abandonem a profissão”, criticou Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, que prometeu também manter o combate à municipalização do ensino. Nesse sentido, a Fenprof vai reunir com os 308 executivos autárquicos eleitos.

Ataque



Fenprof diz que se vive um quadro de ataque à dignidade profissional e desrespeito pelo direito à negociação.



Carências



Falta de professores, que já era um problema, faz-se sentir com mais gravidade nos distritos de Lisboa, Setúbal e Faro.



Investimento



Investimento público na Educação deve ser reforçado e corresponder, no mínimo, a 6% do PIB, defende a Fenprof.