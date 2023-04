Professores fora da proposta do Governo em greve

Milhares de professores que ficaram sem progredir durante o congelamento não vão beneficiar dos aceleradores de carreira propostos pelo Ministério da Educação (ME) para quem ficou à espera de vaga nos 4.º e 6.º escalões. Revoltados com a proposta que "não recupera um só dia de tempo congelado", os nove sindicatos da plataforma iniciam esta segunda-feira, no Porto, nova greve por distritos.Uma série de requisitos impostos pelo ME deixa sem recuperar quem entrou na profissão até 2005/2006, mas "não cumpriu em pleno os 3411 dias de congelamento", revelaram os sindicatos após uma reunião técnica com o ME. "A proposta é ainda mais gravosa, excludente e injusta do que se julgava", afirmou a plataforma sindical.Também são excluídos docentes que não tinham horário completo em 30 e 31 de agosto de 2005, ou não estivessem colocados nestes dois dias.Professores que no primeiro período de congelamento (30 de agosto de 2005 a 31 de dezembro de 2007) tenham estado doentes mais de 30 dias também não serão compensados.A exclusão afeta ainda quem durante os dois congelamentos não integrava escolas da rede pública do ME, quem estava colocado nas regiões autónomas ou quem não trabalhou os 3411 dias de congelamento sempre em horários completos.Segundo o ME, a proposta permite acelerar a progressão na carreira de 60 mil docentes. Já a Associação Nacional de Dirigentes Escolares calcula que apenas 12 600 possam progredir mais depressa.A plataforma sindical ainda não efetuou cálculos.A greve começa esta segunda-feira, às 12h00, no Porto, tendo a plataforma sindical anunciado uma concentração de professores às 15h00, na Praça D. João I. Os dirigentes sindicais estarão às 12h00 na Escola Básica e Secundária de Canelas.A paralisação que esta segunda-feira arranca inicia-se sempre às 12h00 de cada dia, porque a plataforma quis desta forma evitar a marcação de serviços mínimos.A greve do STOP, que estava sujeita a serviços mínimos, também já foi suspensa.