Os professores desconhecem as contas que o Governo está a fazer para avaliar a recuperação do tempo de serviço. "O ministro da Educação já é a segunda vez que fala da possibilidade de recuperação, mas em concreto não revela nada quando chega às reuniões com os sindicatos, que é onde tem de apresentar as contas", disse ao CM o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, em reação às declarações de João Costa.









