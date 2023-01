Entrou e saiu de carro no recinto da Escola Básica e Secundária Fernão Pó, no Bombarral, com escolta da GNR e um gradeamento a separá-lo dos manifestantes, que no exterior protestaram contra as políticas da Educação. Os gritos de “Respeito”, “Tempo de trabalho não é para ser roubado” e “Queremos um futuro garantido e não destruído”, “Exigimos o fim das quotas”, cerca de uma centena de professores, a que se juntaram pais e alunos, apuparam esta segunda-feira o ministro da Educação, João Costa, que não prestou declarações.









