Professores manifestam-se nos aeroportos

O movimento de professores ‘Missão Escola Pública’ promoveu este sábado ‘assaltos’ aos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Beja para mostrar aos turistas que Portugal empurra os docentes para fora do País. Alguns levavam malas de cartão e passaporte, numa alusão à emigração.





Em Lisboa, os docentes concentraram-se junto à Rotunda do Relógio e seguiram até à zona de chegadas do aeroporto. “A escola na rua! Costa, a culpa é tua” foi uma das palavras de ordem. “Sentimo-nos esquecidos e com vontade de desistir”, desabafa a professora Arminda. A colega Salete confessa: “Uma aluna disse-me que o sonho dela era ser professora, mas que sentia que não valia a pena. Respondi-lhe: ‘Tens razão’”.