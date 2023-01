Professores marcam nova manifestação em Lisboa para 28 de janeiro

O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP) anunciou esta sexta-feira uma nova manifestação em Lisboa em 28 de janeiro, como resposta à convocatória do Ministério da Educação para a definição de serviços mínimos nas escolas.

Perante algumas centenas de pessoas, o líder do STOP, André Pestana, apelou para a adesão dos professores e do pessoal não docente e até dos polícias que vigiavam a concentração junto ao Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, antes de uma marcha, que o sindicato designou como 'passeata', até ao Ministério da Educação, onde decorrem esta sexta-feira negociações entre Governo e sindicatos por causa das greves que têm abalado o funcionamento das escolas nas últimas semanas.

Revelando que recebeu uma convocatória do Ministério para uma reunião esta tarde para discutir a existência de serviços mínimos a partir de 01 de fevereiro, André Pestana lançou o repto para a mobilização: "Temos de encher Lisboa novamente antes de 01 de fevereiro. Por isso, apontem: dia 28, sábado, antes de começarem os serviços mínimos, novamente do Marquês até ao Terreiro do Paço. O nosso terreno é este".