Professores obrigados a ficar em pensões no Algarve

Oelevado custo das rendas das habitações no Algarve, aliado a um horário de trabalho incompleto, são os principais desafios encontrados pelos professores colocados na região mais a Sul do País."Tive conhecimento de professores que tiveram de ficar alguns dias numa pensão no ano passado a custo próprio" contou aoJosefa Lopes, docente há quase 40 anos e presidente do Sindicato Democrático de Professores do Sul (SDP Sul). Outra das dificuldades vividas pelos docentes diz respeito a uma contratação que prevê uma carga horária muito reduzida."No Algarve esse é o maior problema" reforça Mário Nogueira. O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) explica que "os salários baixos resultantes desse tipo de contratação condiciona a capacidade de subsistência digna desta classe profissional".Para este ano letivo foram contratados no País 3200 docentes com horário incompleto; 5400 receberam horário completo num total de 8600 profissionais contratados. Uma realidade agravada pela especulação imobiliária no Algarve, com casas a um valor elevado. A região de Lisboa continua a ser a mais difícil para os docentes: "Soube de casos em que o montante pedido pela renda na capital era maior que o ordenado" denuncia Mário Nogueira, da Fenprof."As câmaras podiam promover a construção de edifícios" tendo em vista o apoio aos professores deslocados. O desafio é lançado por Josefa Lopes, presidente do SDP - SUL. A inexistência de um subsídio de deslocação agrava as frágeis condições laborais desta classe profissional.Mário Nogueira apresenta a mesma solução no que respeita aos municípios e aconselha que poderiam "recuperar habitações devolutas e arrendar depois as casas a preços moderados" de forma a que os professores possam fixar-se.