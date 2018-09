Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professores param escolas em outubro

Confirmada greve docente entre os dias 1 e 4 do próximo mês.

Por Bernardo Esteves | 08:34

Fenprof, FNE e outros oito sindicatos de professores vão entregar esta sexta-feira, no Ministério da Educação, o pré-aviso para uma greve que deverá parar as escolas na primeira semana de outubro.



A paralisação realiza-se entre os dias 1 e 4 e terá caráter regional. No dia 1 a greve abrange a região de Lisboa, Setúbal e Santarém; no dia 2, será no Alentejo e no Algarve; no dia 3, abarca a zona Centro; e termina a 4, com toda a região Norte.



Apesar de os sindicatos estarem a organizar a greve por regiões, o pré- -aviso terá todos os dias abrangência nacional. Ou seja, quem pretender pode fazer greve entre os dias 1 e 4, sendo que o dia 5 de outubro é feriado.



Não é contudo crível que muitos docentes optem por fazer greve todos os dias, uma vez que sofreriam um corte substancial nos salários. Os sindicatos exigem que o Governo cumpra a Lei do Orçamento de 2018 e "negoceie o prazo e o modo de recuperar todo o tempo de serviço que cumpriram".



Os professores querem a devolução de 9 anos, 4 meses e 2 dias do tempo de serviço congelado, mas o Governo já anunciou que vai devolver apenas 2 anos, 9 meses e 18 dias.



Plenários de docentes aprovam estratégia

Esta semana estão a realizar-se plenários de professores por todo o País. Segundo os sindicatos, em todos foi aprovada "uma tomada de posição em que os professores ratificam a estratégia negocial e de luta apresentada".



PORMENORES

Restelo começa aulas

Mais de 2 mil alunos das Escolas Secundária do Restelo e Básica Paula Vicente, ambas em Lisboa, só hoje começam as aulas, com um atraso de três dias.



Obras atrasaram

Na origem do atraso no Agrupamento do Restelo estiveram obras de requalificação e para remoção de amianto. Segundo o diretor, Júlio Santos, em 2019 e 2020 haverá mais obras.