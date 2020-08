Professores pedem testes ao coronavírus

“Propomos ao Ministério da Educação (ME) que ao longo do ano sejam realizados testes serológicos e de diagnóstico”, afirmou, em conferência de imprensa, o secretário-geral da FNE, João Dias da Silva. Já no regresso das aulas presenciais dos 11º e 12º anos os professores tinham pedido rastreio, mas o ME recusou. Esta sexta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) também esclareceu que só os professores com mais de 65 anos e de grupos de risco serão vacinados contra a gripe sazonal.



A Federação Nacional de Educação (FNE) defende um rastreio ao novo coronavírus para trabalhadores docentes e não docentes.“Propomos ao Ministério da Educação (ME) que ao longo do ano sejam realizados testes serológicos e de diagnóstico”, afirmou, em conferência de imprensa, o secretário-geral da FNE, João Dias da Silva. Já no regresso das aulas presenciais dos 11º e 12º anos os professores tinham pedido rastreio, mas o ME recusou. Esta sexta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) também esclareceu que só os professores com mais de 65 anos e de grupos de risco serão vacinados contra a gripe sazonal.

A estrutura sindical critica ainda a tutela devido à falta de diálogo. “O ME acha que sabe tudo e pode fazer tudo sozinho, sem envolvimento dos parceiros, o que é profundamente errado, porque em vez de ter trabalhadores mobilizados, tem desconfiança e incerteza”, disse o sindicalista, que defende mais autonomia das escolas: “O ME quer fazer crer que em cinco semanas os alunos superam as dificuldades do último ano letivo, mas não deve meter-se no que pertence às escolas.”





A FNE pede ainda a definição clara sobre qual o distanciamento seguro, depois de ME e DGS terem apontado uma distância de “um metro, se possível”. “As entidades devem definir com clareza qual o espaço mínimo”, disse Dias da Silva.