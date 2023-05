A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) vai avançar para a Justiça por os professores que participaram na greve da Função Pública de 17 de março terem sido penalizados com faltas injustificadas e processos disciplinares.



"Vamos para os tribunais", garantiu o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, na segunda-feira, após ter saído a meio da reunião no ministério para a negociação suplementar de uma proposta do Governo para corrigir assimetrias decorrentes do congelamento da carreira.









