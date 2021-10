Os professores portugueses não são dos mais mal pagos na Europa, mas são dos que mais anos têm de trabalhar para conseguirem chegar ao salário máximo, de acordo com a progressão na carreira.Em média, um docente só atinge o topo da carreira salarial ao fim de 34 anos de trabalho, revela o relatório ‘Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe 2019/20’, da rede Eurydice.