Dezenas de professores estão acampados desde esta terça-feira em frente ao Ministério da Educação, em Lisboa. Até sexta-feira, os docentes estão em vigília, para exigir respostas do Governo em relação à revisão do regime de concursos de colocação, recuperação do tempo de serviço congelado, fim das quotas de avaliação e regime específico de aposentação.









