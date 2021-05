Uma centena de professores manifestaram-se esta quinta-feira em Lisboa pela alteração da carreira docente e desbloqueio das negociações com a tutela.Foi o quarto e último protesto realizado este mês pela Fenprof junto ao local de realização do Conselho de Ministros. Mário Nogueira anunciou que vai pedir uma reunião urgente com o primeiro-ministro.O sindicalista avisou que a profissão deixou de ser atrativa e por isso "vão faltar professores qualificados" em breve.